10:21 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карло Анчелотти: "Баварии" нужно постараться осложнить жизнь "Арсеналу" на поле"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти отдал должное сопернику перед 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала". Первый матч между командами состоится сегодня в Германии и начнется в 22.45 по московскому времени.

- Для победы в Лиге чемпионов нужны характер и удача, но в первую очередь необходимо мужество, - цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти. - Мы не будем думать о том, лишь бы не пропустить. Хотим контролировать мяч. У "Арсенала" быстрые футболисты, которые хорошо действуют на контратаках. Арсен Венгер - опытный специалист. У него свой стиль, его команда показывает отличный футбол. Я отношусь к нему с большим уважением. Нам нужно постараться осложнить жизнь "Арсеналу" на поле.

Трансляция матча "Бавария" - "Арсенал"

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2017/matches/round=2000784/match=2019618/prematch/preview/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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