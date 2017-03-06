Карло Анчелотти: "5:1 в первом матче? Финал "Милан" – "Ливерпуль" стал для меня хорошим опытом"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" подчеркнул, что команде нужно действовать аккуратно, несмотря на успех в первой встрече со счетом 5:1. В данном контексте Анчелотти подчеркнул, что для него хорошим опытом стал финал Лиги чемпионов-2005, когда его "Милан" проиграл по пенальти, к перерыву ведя в счете 3:0.

– Я пробовал забыть негативные сценарии, которые возможны после того, как получаешь большое преимущество, но мне это не удалось, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Анчелотти. – Те матчи с "Ливерпулем" и "Депортиво" были для меня хорошим опытом. Во вторник мы должны с самого начала действовать сфокусированно. Футболисты знают, что должны быть сконцентрированы. "Арсенал" с самого начала будет оказывать давление и стараться как можно быстрее забить. Мы должны следить за всем и продолжать проповедовать наш стиль игры.