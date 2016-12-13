02:59 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карл-Хайнц Румменнигге: "Жеребьевка Лиги чемпионов дала нам яркие противостояния"

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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что команде будет непросто пробиться в 1/4 финала турнира. В результате жеребьевки соперником мюнхенского клуба по 1/8 финала стал "Арсенал".

– Напряженная жеребьевка, в результате которой нас ждет несколько ярких противостояний, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Румменигге. – Нам в соперники попался "Арсенал", у нас уже есть опыт матчей с этой командой. Это хороший соперник, команда идет на втором месте в чемпионате Англии. Нам предстоят тяжелые поединки, в которых мы должны играть хорошо и сконцентрировано, чтобы достичь цели и выйти в 1/4 финала.

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