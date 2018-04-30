Карл-Хайнц Румменигге: "Ювентус" подал пример "Баварии", как можно давить на "Реал"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что "Ювентус", обыграв в гостях "Реал" (3:1) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, подал хороший пример мюнхенскому клубу. По его словам, итальянцы показали, как можно давить на испанскую команду на их домашнем поле.

В первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов, "Бавария" на своем поле уступила "Реалу" со счетом 1:2.

– "Ювентус" показал хороший пример того, как оказывать давление на "Реал" в Мадриде, – цитирует AFP Румменигге. – Нам нужно играть с холодной головой и горячим сердцем.

Ответный матч "Реал" – "Бавария" состоится 1 мая, начало – в 21.45 по московскому времени.