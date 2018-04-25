06:05 | Футбол — Лига чемпионов

Карл-Хайнц Румменигге: "Впереди "Баварию" ждут самые жаркие недели"


Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге с предвкушением ждет матчей 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала". По его мнению, у мюнхенцев впереди самые жаркие недели в сезоне.

- Сейчас начнутся самые классные матчи, - цитирует пресс-служба клуба Румменигге. - Я в предвкушении. Впереди нас ждут самые жаркие недели. 

- В среду мы должны постараться добыть хороший результат. Желательно забить самим и не пропустить, - добавил президент клуба Ули Хенесс​.

Матч "Бавария" – "Реал" состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2018/04/vorbericht-fc-bayern---real-madrid

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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