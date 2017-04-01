11:56 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карл-Хайнц Румменигге: "В паре "Ювентус" - "Барселона" нет фаворита"

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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге отметил, что на победу в Лиге чемпионов претендуют сразу несколько клубов. Функционер подчеркнул, что не считает "Барселону" фаворитом в противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом".

– Последние три года Лигу чемпионов выигрывали только испанские клубы, – цитирует Corriere Dello Sport Румменигге. – Но мне кажется, что в этом году несколько команд имеют равные шансы на победу, потому что все четвертьфиналисты, кроме "Лестера", достаточно опытны.

Возьмем противостояние "Ювентуса" и "Барселоны". Обе команды сильны, и я не торопился бы называть каталонцев фаворитами.

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