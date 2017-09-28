Карл-Хайнц Румменигге: "То, что мы сегодня увидели на поле, не было "Баварией"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге после поражения от "ПСЖ" (0:3) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что команда должна проанализировать его и сделать выводы. По его словам, теперь важно показать, что "Бавария" - это топ-клуб.

- Это поражение, о котором нам придется говорить, - цитирует Goal Румменигге. - Мы должны проанализировать его и сделать четкие выводы. То, что мы сегодня увидели на поле, не было мюнхенской "Баварией". Думаю, с этим все согласятся.

Считаю, что теперь важно показать настоящую "Баварию", продемонстрировать, что мы все еще являемся командой, которая хорошо выступала в еврокубках и чемпионате Германии в прошлом сезоне.