Карл-Хайнц Румменигге: "Реал" - фаворит в матче с "Баварией"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что команда должна показать смелый футбол во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом". По его словам, мадридцы - фаворит противостояния, но мюнхенцы обладают боевым характером.

- "Реал" является" фаворитом, но позади только половина четвертьфинала, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Румменигге. - У нашей команды боевой характер. В таких матчах мы играем с невероятной волей к победе.

Нужно показать смелую игру с полной самоотдачей, но при этом проявить терпение.

Сложно сказать, сможет ли "Бавария" перевернуть игру. Мы будем бороться и непременно отдадим все свои силы. Тот, кто борется, может проиграть. Тот, кто не борется, уже проиграл.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" состоится во вторник, 18 апреля, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.