08:04 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карл-Хайнц Румменигге: "Нельзя думать, что "Бавария" уже в четвертьфинале"

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Исполнительный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге предостерег команду от излишней расслабленности в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала". Первая встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 5:1, а ответный поединок пройдет сегодня в Англии.

- Это не увеселительная поездка в Лондон всей командой, - цитирует пресс-служба УЕФА Румменигге. - Это Лига чемпионов, и нельзя думать, что мы уже в четвертьфинале. Да, одной ногой мы действительно там, но к "Арсеналу" нужно относиться серьезно и с уважением.

Трансляция матча "Арсенал" - "Бавария"

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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/live-coverage/index.html#lb/9026

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