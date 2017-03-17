15:15 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карл-Хайнц Румменигге: "Матчи "Баварии" и "Реала" - это классика европейского футбола"

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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге выразил удовлетворение в связи с предстоящим противостоянием команды в 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала". Первый поединок команд состоится в Мюнхене 12 апреля, ответный пройдет в Мадриде 18 апреля.

– Матчи "Баварии" и "Реала" – это классика европейского футбола, – цитирует Bild Румменигге. – Невероятный жребий. Мне нравится, что первый матч пройдет в Мюнхене. "Бавария" давно зарекомендовала себя как топ-футбольный бренд, и именно "Реал" – единственный клуб, опережающий нас в этом аспекте. Мы отстаем от "Реала" в рейтинге УЕФА, но опережаем "Барселону". Вот наш уровень в мировом футболе!

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