Карл-Хайнц Румменигге: "К сожалению, судья сильно повлиял на ход матча с "Реалом"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д.в.) выразил сожалению по поводу судейских ошибок. Тем не менее, он назвал встречу спектаклем и похвалил футболистов.

– Это был спектакль, невероятно эмоциональный спектакль, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Румменигге. – Обеим командам большой комплимент. Наша команда отдала все силы, не стоит забывать, что некоторые игроки были немного травмированы. Снимаю шляпу перед Хуммельсом, Левандовски и Мануэлем Нойером. К сожалению, судья сильно повлиял на ход матча. Удаление Видаля было смертельным для нас. Но тот, кто сегодня упрекает нашу команду, думает неправильно. Это была суперигра.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"