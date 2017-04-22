Карл-Хайнц Румменигге: "Испанская полиция действовала чрезмерно жестко"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что испанская полиция действовала слишком жестко в отношении фанатов мюнхенского клуба во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д.в.). В фан-секторе "Баварии" возникла потасовка, в которую жестко вмешались полицейские, вызвав возмущение немецкого клуба.

– Мы по-прежнему встревожены действиями испанских полицейских в отношении ряда наших болельщиков на "Сантьяго Бернабеу", – цитирует официальный сайт "Баварии" Румменигге. – Полиция применяла силу непропорционально, действовала чрезмерно жестко. Даже если наши фанаты развернули запрещенный баннер, это никоим образом не должно оправдывать жестокость испанской полиции.