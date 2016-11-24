Карл-Хайнц Румменигге: "Боатенг должен спуститься на землю"

Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге призвал защитника мюнхенцев Джерома Боатенга быть внимательнее, в том числе с критикой команды. Боатенг после поражения в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Ростова" (2:3) заявил, что "команда на коленях".
– Джером должен немного успокоиться, – цитирует Bild Румменигге. – Многовато всего было с лета. Было бы здорово для Боатенга и для "Баварии", если бы он спустился на землю.
shpasic
он и так вссю землю в своей штрафной вспахал своей пятой точкой)
13:51
ростовский свин
ничего себе : ростов больно покусал баварию, даже первые лица вынужденны реагировать.Если бавария выиграет ЛЧ весной - то отчасти будет должна ростову.
13:47