13:35 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карл-Хайнц Румменигге: "Боатенг должен спуститься на землю"

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Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге призвал защитника мюнхенцев Джерома Боатенга быть внимательнее, в том числе с критикой команды. Боатенг после поражения в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Ростова" (2:3) заявил, что "команда на коленях".

– Джером должен немного успокоиться, – цитирует Bild Румменигге. – Многовато всего было с лета. Было бы здорово для Боатенга и для "Баварии", если бы он спустился на землю.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

он и так вссю землю в своей штрафной вспахал своей пятой точкой)

13:51

ростовский свин

ничего себе : ростов больно покусал баварию, даже первые лица вынужденны реагировать.Если бавария выиграет ЛЧ весной - то отчасти будет должна ростову.

13:47

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