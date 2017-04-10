Карл-Хайнц Румменигге: "Анчелотти любой ценой хочет выбить "Реал" из Лиги чемпионов"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге отметил, что у главного тренера команды Карло Анчелотти будет серьезный настрой на противостояние с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Итальянский специалист работал с мадридцами с 2013 по 2015 год, выиграв с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Клубный чемпионат мира и Кубок Испании.

– Мы должны провести два потрясающих матча, если хотим выйти в полуфинал, – цитирует DPA Румменигге. – Если кто и способен выбить из турнира его действующего победителя, то это "Бавария".

За время работы в клубе я видел самых разнообразных тренеров во главе команды. Анчелотти поражает своим спокойствием и качеством работы. Вместе с "Реалом" он одержал красивую победу в Лиге чемпионов. Думаю, что он любой ценой хочет выбить из турнира бывший клуб.