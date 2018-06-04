Кариус получил сотрясение мозга в финале Лиги чемпионов после удара Рамоса

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус получил сотрясение мозга во время финального матча Лиги чемпионов против "Реала" (1:3), информирует официальный сайт госпиталя Массачусетса, где он проходил обследование.



– После тщательного анализа записи матча и изучения результатов медицинского обследования мы пришли к выводу, что господин Кариус получил сотрясение мозга во время игры 26 мая 2018 года, – говорится в сообщении. – При проведении обследования основные симптомы, беспокоившие голкипера, указывали на наличие пространственной дисфункции, которая возникла сразу после предполагаемого столкновения.

Напомним, Кариус допусти в той встречи две грубые ошибки, завершившимися голами. При этом в начале второго тайма вратарь получил удар локтем в голову от защитника "Реала" Серхио Рамоса. Именно в тот момент голкипер и получил сотрясение мозга. Через несколько минут Кариус допустил первую грубую ошибку, после которой нападающий Карим Бензема забил первый гол.