Карим Бензема: "Ювентус" – великая команда, но "Реал" выйдет на финал с целью победить"

Нападающий "Реала" Карим Бензема отметил, что гол полузащитника Иско в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (1:2, первый матч - 3:0) перезапустил команду. Он также подчеркнул, что мадридцы выйдут на финал против "Ювентуса" с целью победить.

– Мяч был глубоко на половине соперника, – цитирует AS Бензема. – Я оставался один, и вдруг на меня выдвинулись три защитника. Я попытался, и все получилось. Я хорошо распорядился мячом и отдал его Кроосу. Это перезапустило команду.

Мы знаем, что собой представляет "Ювентус". Это великая команда. Если они вышли в финал, это не просто так. Они в финале, у них весьма талантливые игроки. Но мы хорошо отдохнем и выйдем на финальный матч, чтобы победить.

Матч "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе на стадионе "Миллениум" и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.