Карим Бензема: "Сезон долгий, мне нужно вернуться на былой уровень"

Нападающий "Реала" Карим Бензема после победы над "Спортингом" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1) ответил на критику в свой адрес. Француз считает, что пока не набрал оптимальную форму после травмы.

- Журналисты всегда могут поговорить со мной, я не избегаю встреч со СМИ, - цитирует L'Equipe Бензема. - Это всегда было так. Это уже мой восьмой сезон в "Реале". Я играю в большом клубе, где есть много великих игроков. Для меня важно быть эффективным на поле, и сейчас важно вернуться на былой уровень, что делается не сразу, а постепенно. Сезон долгий.