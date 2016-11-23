08:45 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карим Бензема: "Сезон долгий, мне нужно вернуться на былой уровень"

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Нападающий "Реала" Карим Бензема после победы над "Спортингом" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1) ответил на критику в свой адрес. Француз считает, что пока не набрал оптимальную форму после травмы.

- Журналисты всегда могут поговорить со мной, я не избегаю встреч со СМИ, - цитирует L'Equipe Бензема. - Это всегда было так. Это уже мой восьмой сезон в "Реале". Я играю в большом клубе, где есть много великих игроков. Для меня важно быть эффективным на поле, и сейчас важно вернуться на былой уровень, что делается не сразу, а постепенно. Сезон долгий.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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