Карим Бензема: "Реал" - лучший клуб в мире, мы счастливы"

Нападающий "Реала" Карим Бензема рад победе над "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов (4:1). По мнению француза, мадридский клуб - лучший в мире. Также он отметил, что может вернуться в сборную Франции.

- Это исключительный момент, - цитирует L'Equipe Бензема. - Победа - это здорово. Два подряд триумфа - история изменилась. "Реал" - лучший клуб в мире, мы счастливы. Мы живем в футболе для того, чтобы переживать моменты, как сегодня. Сборная Франции? Почему нет? Нужно поговорить с тренером. Сейчас же я здесь и делаю свою работу в Мадриде. Что будет позже - увидим.