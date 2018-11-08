Карим Бензема: "Люди иногда не понимают, что я делаю на поле"

Нападающий "Реала" Карим Бензема остался доволен победой над "Викторией" (5:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Француз в этой встрече оформил дубль.

– Я доволен результатами и нашими голами, – цитирует AS Бензема. – С уверенностью показали хорошую игру. Что касается критики в мой адрес, то это происходит каждый год. Я давно играю в футбол на высоком уровне и стараюсь приносить команде пользу. Люди иногда не понимают, что я делаю на поле. Критика мне не приносит боли. Мне 30 лет. Всегда так было.

Мы играли как "Реал", которого все ждали. Но это тяжелая работа, расслабляться нельзя. Я лично давления не ощущаю. Это что-то в стороне от меня.

Нужно ли оставить Солари на посту тренера до конца сезона? Конечно. Почему бы и нет. У нас с ним все в порядке.