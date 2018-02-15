12:28 | Футбол — Лига чемпионов

Карикатура дня. Урок истории от Роналду для Мбаппе и Неймара

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Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок очередному рекорду нападающего "Реала" Криштиану Роналду. Португальский форвард мадридцев стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 100 голов в составе одного клуба.

В среду, 14 февраля, Роналду оформил дубль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (3:1). Эти мячи стали для него 100-м и 101-м за испанский клуб в главном еврокубковом турнире.

"Творец истории Лиги чемпионов Криштиану Роналду рассказывает Мбаппе и Неймару о его 101-голевом опыте", - говорится в подписи к рисунку.

Напомним, ответный матч между "ПСЖ" и "Реалом" состоится в Париже 6 марта.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Carlos_Valderrama

Забавно)

15:07

Храбрец*

КирпичИнвест... это компенсируется вполне себе толерантным образом Кришти. Так что английские СМИ пока спокойны))

13:54

КирпичИнвест

Образ Мбаппе - это неприкрытый расизм. Куда смотрят английские СМИ?

13:25

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