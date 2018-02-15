Карикатура дня. Урок истории от Роналду для Мбаппе и Неймара

Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок очередному рекорду нападающего "Реала" Криштиану Роналду. Португальский форвард мадридцев стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 100 голов в составе одного клуба.

В среду, 14 февраля, Роналду оформил дубль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (3:1). Эти мячи стали для него 100-м и 101-м за испанский клуб в главном еврокубковом турнире.

"Творец истории Лиги чемпионов Криштиану Роналду рассказывает Мбаппе и Неймару о его 101-голевом опыте", - говорится в подписи к рисунку.

Напомним, ответный матч между "ПСЖ" и "Реалом" состоится в Париже 6 марта.