18:19 | Футбол — Лига чемпионов

Карикатура дня. Салах и Алиссон выводят "Ливерпуль" в плей-офф Лиги чемпионов

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Известный художник Омар Момани посвятил свою новую карикатуру победе "Ливерпуля" над "Наполи" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов (1:0). Данный результат позволил мерсисайдцам выйти в плей-офф этого турнира.

На карикатуре изображены нападающий Мохамед Салах, забивший единственный гол в этой встрече, а также голкипер Алиссон, на последних минутах совершивший сейв после удара форварда неаполитанцев Аркадиуша Милика.

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