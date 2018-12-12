Карикатура дня. Салах и Алиссон выводят "Ливерпуль" в плей-офф Лиги чемпионов

Известный художник Омар Момани посвятил свою новую карикатуру победе "Ливерпуля" над "Наполи" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов (1:0). Данный результат позволил мерсисайдцам выйти в плей-офф этого турнира.
На карикатуре изображены нападающий Мохамед Салах, забивший единственный гол в этой встрече, а также голкипер Алиссон, на последних минутах совершивший сейв после удара форварда неаполитанцев Аркадиуша Милика.
Salah and Alisson, to the rescue! 💪– Goal (@goal) 12 декабря 2018 г.
Cartoon by @omomani 🎨 pic.twitter.com/wA4msbY7Cl
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