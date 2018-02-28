Карикатура дня. Очередной важный матч - очередная травма Неймара

Известный карикатурист Омар Момани в Твиттере Goal представил новый рисунок, посвященный нападающему "ПСЖ" Неймару. По словам отца форварда, его сын из-за травмы пропустит от шести до восьми недель. Таким образом, он не сможет выйти на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (первая игра - 1:3, ответная состоится 6 марта в Париже).

Момани провел параллель между этой травмой Неймара и повреждением, которое бразилец получил во время чемпионата мира 2014 года. В 1/4 финала против Колумбии нападающий в жестком стыке с защитником Хуаном Суньигой получил перелом третьего позвонка. Из-за травмы он не смог сыграть в полуфинале домашнего мирового первенства, в котором бразильцы разгромно проиграли Германии (1:7).

В этом сезоне Неймар принял участие в 30 матчах во всех клубных турнирах, забив 29 мячей и сделав 3 результативные передачи.