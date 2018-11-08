Карикатура дня. О чем "кубики" Роналду рассказали Моуринью?

Карикатурист Омар Момани опубликовал в своем Твиттере новый рисунок, посвященный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Манчестер Юнайтед" (1:2).

На карикатуре автор изобразил два момента матча: когда Криштиану Роналду показал свой пресс после забитого мяча и когда Жозе Моуринью после финального свистка приложил руку к уху, провоцируя болельщиков "Юве".

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