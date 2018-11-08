Карикатура дня. О чем "кубики" Роналду рассказали Моуринью?

Карикатурист Омар Момани опубликовал в своем Твиттере новый рисунок, посвященный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Манчестер Юнайтед" (1:2).
На карикатуре автор изобразил два момента матча: когда Криштиану Роналду показал свой пресс после забитого мяча и когда Жозе Моуринью после финального свистка приложил руку к уху, провоцируя болельщиков "Юве".
👂✋#Mourinho #mufc #ucl #omarmomani pic.twitter.com/l6jXvSMuvK– Omar Momani (@omomani) 8 ноября 2018 г.
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