Карикатура дня. Драма Кариуса и "ножницы" Бэйла

Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок финалу Лиги чемпионов, в котором "Реал" обыграл "Ливерпуль" (3:1). Мадридцы выиграли главный еврокубковый турнир в 13-й раз в истории и третий раз подряд.

Карикатура вместила в себя основные моменты матча - травму нападающего "красных" Мохамеда Салаха, пострадавшего в стыке с капитаном соперника Серхио Рамосом, удар "ножницами" форварда "королевского клуба" Гарета Бэйла, а также слезы вратаря английского клуба Лориса Кариуса, который изображен в ластах на руках. Мяч, влетевший в ворота мерсисайдцев в эпизоде с третьим голом, украшен надписью "мыло".

Публикация от Omar Momani (@omarmomani) 27 Май 2018 в 2:17 PDT

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