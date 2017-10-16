Карасев рассудит матч "Бавария" - "Селтик"

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Баварией" и "Селтиком", сообщает официальный сайт УЕФА. Его ассистентами будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, дополнительными ассистентами – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, резервным арбитром – Максим Гаврилин.

Встреча "Бавария" – "Селтик" состоится 18 октября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Еще один российский судья Алексей Еськов рассудит матч группового этапа Лиги Европы "Хоффенхайм" - "Истанбул ББ". Помощниками Еськова будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Дополнительные ассистенты - Михаил Вилков и Владимир Москалев, четвертый рефери - Валерий Данченко.

Игра "Хоффенхайм" - "Истанбул ББ" пройдет 19 октября, начало - в 22.05 по московскому времени.