Уличная атлетика при поддержке Datsun
12:19 | Футбол — Лига чемпионов

Карасев рассудит "Бешикташ" и "Лейпциг"


Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч группового турнира Лиги чемпионов "Бешикташ""Лейпциг", информирует пресс-служба УЕФА. Ассистентами главного судьи станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, а дополнительными рефери – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвертым арбитром назначен Максим Гаврилин.

Встреча состоится в Стамбуле 26 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий