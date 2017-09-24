Карасев рассудит "Бешикташ" и "Лейпциг"

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч группового турнира Лиги чемпионов "Бешикташ" – "Лейпциг", информирует пресс-служба УЕФА. Ассистентами главного судьи станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, а дополнительными рефери – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвертым арбитром назначен Максим Гаврилин.
Встреча состоится в Стамбуле 26 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.
- Сергей Карасев (судья)
- Бешикташ (Футбол)
- Лейпциг (футбол)
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Сергей Иванов-мл. (судья)