Карасев рассудит "Бешикташ" и "Лейпциг"

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч группового турнира Лиги чемпионов "Бешикташ" – "Лейпциг", информирует пресс-служба УЕФА. Ассистентами главного судьи станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, а дополнительными рефери – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвертым арбитром назначен Максим Гаврилин.

Встреча состоится в Стамбуле 26 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.