Карасев ошибочно отменил гол "Баварии"

На 6-й минуте матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бавария" – "Селтик" (3:0) бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым перестраховалась и ошибочно отменила гол Тиагу Алькантары.
В динамичном моменте судьям показалось, что Роберт Левандовски сделал голевую передачу, когда мяч уже вышел за линию ворот. Сигнал Карасеву дал либо второй дополнительный ассистент Сергей Иванов, либо второй ассистент Тихон Калугин. (Александр БОБРОВ)
Юный Люцифер
Очень плохой мальчик УЕФА их не использует и в ближайшее время не планирует
14:52
Очень плохой мальчик
А системы видеорефери на Альянс Арене нет?
14:50
alex13b
TRuslanoff Расстрелять!!!---------Но не насмерть
14:49
zema
Так этот лысый что в России косячит, что в Европе. С таким судейством скоро отправят судить чемпионат автобазы....
14:48
TRuslanoff
Расстрелять!!!
14:42