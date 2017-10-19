Карасев ошибочно отменил гол "Баварии"

Арбитры ошибочно отменили гол "Баварии" в матче с "Селтиком".

На 6-й минуте матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бавария" – "Селтик" (3:0) бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым перестраховалась и ошибочно отменила гол Тиагу Алькантары.

В динамичном моменте судьям показалось, что Роберт Левандовски сделал голевую передачу, когда мяч уже вышел за линию ворот. Сигнал Карасеву дал либо второй дополнительный ассистент Сергей Иванов, либо второй ассистент Тихон Калугин. (Александр БОБРОВ)