14:28 | Футбол — Лига чемпионов

Карасев ошибочно отменил гол "Баварии"

Арбитры ошибочно отменили гол "Баварии" в матче с "Селтиком". Арбитры ошибочно отменили гол "Баварии" в матче с "Селтиком".
Арбитры ошибочно отменили гол "Баварии" в матче с "Селтиком".
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На 6-й минуте матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бавария""Селтик" (3:0) бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым перестраховалась и ошибочно отменила гол Тиагу Алькантары.

В динамичном моменте судьям показалось, что Роберт Левандовски сделал голевую передачу, когда мяч уже вышел за линию ворот. Сигнал Карасеву дал либо второй дополнительный ассистент Сергей Иванов, либо второй ассистент Тихон Калугин. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Юный Люцифер

Очень плохой мальчик УЕФА их не использует и в ближайшее время не планирует

14:52

Очень плохой мальчик

А системы видеорефери на Альянс Арене нет?

14:50

alex13b

TRuslanoff Расстрелять!!!---------Но не насмерть

14:49

zema

Так этот лысый что в России косячит, что в Европе. С таким судейством скоро отправят судить чемпионат автобазы....

14:48

TRuslanoff

Расстрелять!!!

14:42