"Карабах" в дебютном матче ЛЧ пропустил шесть голов от "Челси"

Матч группового турнира Лиги чемпионов "Челси" – "Карабах" завершился разгромной победой лондонцев – 6:0. Ворота команды из Карабаха поразили нападающий Педро, защитники Давиде Дзаппакоста и Сесар Аспиликуэта, полузащитник Темуе Бакайоко, а также форвард Миши Батшуайи. Один мяч в свои ворота отправил защитник Максим Медведев.
В параллельной игре группы C "Рома" и "Атлетико" сыграли вничью – 0:0.
Лига чемпионов
Групповой турнир
Группа C
"Челси" (Англия) – "Карабах" (Азербайджан) – 6:0 (2:0)
Голы: Педро, 5 (1:0). Дзаппакоста, 30 (2:0). Аспиликуэта, 55 (3:0). Бакайоко, 71 (4:0). Батшуайи, 76 (5:0). Медведев, 82 – в свои ворота (6:0).
"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта (Рюдигер, 75), Алонсо, Кристенсен, Дзаппакоста, Фабрегас, Канте (Бакайоко, 63), Виллиан, Педро (Азар, 58), Батшуайи.
"Карабах": Шехич, Ржезничак, Садыгов (Диниев, 70), Гусейнов, Медведев, Мичел, Гараев (Мадатов, 70), Геррье, Ришард Алмейда, Энрике (Элиунусси, 77), Ндлову.
Предупреждение: Кэйхилл, 16.
Судья: Сидиропулос (Греция).
12 сентября. Лондон. Стадион Stamford Bridge.
"Рома" (Италия) - "Атлетико" (Испания) - 0:0
"Рома": Алиссон, Коларов, Манолас, Жуан Жезус, Бруну Перес, Де Росси, Стротман, Наингголан (Пеллегрини, 79), Джеко (Эль-Шаарави, 89), Перотти, Дефрель (Фасио, 68).
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич, Габи (Феррейра-Карраско, 62), Коке, Сауль, Партей, Гризманн (Гайтан, 79), Вьетто (Корреа, 58).
Предупреждение: Перотти, 71.
Судья: Мажич (Сербия).
12 сентября. Рим. Стадион Olimpico.
- Челси
- Рома
- Атлетико
- Педро Родригес
- Карабах
- Сесар Аспиликуэта
- Миши Батшуайи
- Темуе Бакайоко
- Давиде Дзаппакоста