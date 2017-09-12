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23:36 12 сентября | Футбол — Лига чемпионов

"Карабах" в дебютном матче ЛЧ пропустил шесть голов от "Челси"


Матч группового турнира Лиги чемпионов "Челси""Карабах" завершился разгромной победой лондонцев – 6:0. Ворота команды из Карабаха поразили нападающий Педро, защитники Давиде Дзаппакоста и Сесар Аспиликуэта, полузащитник Темуе Бакайоко, а также форвард Миши Батшуайи. Один мяч в свои ворота отправил защитник Максим Медведев.

В параллельной игре группы C "Рома" и "Атлетико" сыграли вничью – 0:0.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа C

"Челси" (Англия) – "Карабах" (Азербайджан) – 6:0 (2:0)

Голы: Педро, 5 (1:0). Дзаппакоста, 30 (2:0). Аспиликуэта, 55 (3:0). Бакайоко, 71 (4:0). Батшуайи, 76 (5:0). Медведев, 82 – в свои ворота (6:0).

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта (Рюдигер, 75), Алонсо, Кристенсен, Дзаппакоста, Фабрегас, Канте (Бакайоко, 63), Виллиан, Педро (Азар, 58), Батшуайи.

"Карабах": Шехич, Ржезничак, Садыгов (Диниев, 70), Гусейнов, Медведев, Мичел, Гараев (Мадатов, 70), Геррье, Ришард Алмейда, Энрике (Элиунусси, 77), Ндлову.

Предупреждение: Кэйхилл, 16.

Судья: Сидиропулос (Греция).

12 сентября. Лондон. Стадион Stamford Bridge.

 

"Рома" (Италия) - "Атлетико" (Испания) - 0:0

"Рома": Алиссон, Коларов, Манолас, Жуан Жезус, Бруну Перес, Де Росси, Стротман, Наингголан (Пеллегрини, 79), Джеко (Эль-Шаарави, 89), Перотти, Дефрель (Фасио, 68).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич, Габи (Феррейра-Карраско, 62), Коке, Сауль, Партей, Гризманн (Гайтан, 79), Вьетто (Корреа, 58).

Предупреждение: Перотти, 71.

Судья: Мажич (Сербия).

12 сентября. Рим. Стадион Olimpico.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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