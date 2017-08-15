21:02 | Футбол — Лига чемпионов

"Карабах" обыграл "Копенгаген" в первом матче отбора Лиги чемпионов

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"Карабах" с минимальным счетом обыграл "Копенгаген" (1:0) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный мяч в первом тайме забил 20-летний форвард хозяев Махир Мадатов.

Ответная встреча пройдет 23 августа в Дании.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

"Карабах" (Азербайджан) – "Копенгаген" (Дания) – 1:0 (1:0)

Гол: Мадатов, 25 (1:0).

Судья: Тальявенто (Италия).

15 августа. Баку. Стадион Tofig Bahramov – Republic Stadium.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Алый Дракон

#сдецтвазакарабах ))

22:11

Dymanomashina

Вперед, Карабах!!

22:02

FINIX

Азербайджан в ЛЧ - это будет круто.

22:01

баламошка

Slim Taller Ну и на кой ляд такие команды в групповом этапе Лиги Чемпионов?!////////////////Уж всяко лучше миллиардных газовых мешков, которые в ЛЧ даже при помощи Еськовых и моря левых пенальти пролезть не могут.

21:32

Slim Taller

Ну и на кой ляд такие команды в групповом этапе Лиги Чемпионов?!

21:23

maximum080

а Карабах то крут, очень команда понравилась, у нас не затерялась бы, думаю за тройку боролиль бы

21:17

Shumi083

Браво мужики!!! Карабах forever!

21:14

Почти

Карабах давно заслужил .У этой команды есть игра . Ричард Альмейда просто гигант там . Отличный футболист. Такого можно в любой клуб из первой десятки (любой) пригласить.Усилит однозначно. Карабвх пройдет . Потому , что сильнее Копенгагена.

21:09

rustov

Карабах с победой!

21:06