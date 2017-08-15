"Карабах" обыграл "Копенгаген" в первом матче отбора Лиги чемпионов

"Карабах" с минимальным счетом обыграл "Копенгаген" (1:0) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный мяч в первом тайме забил 20-летний форвард хозяев Махир Мадатов.

Ответная встреча пройдет 23 августа в Дании.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

"Карабах" (Азербайджан) – "Копенгаген" (Дания) – 1:0 (1:0)

Гол: Мадатов, 25 (1:0).

Судья: Тальявенто (Италия).

15 августа. Баку. Стадион Tofig Bahramov – Republic Stadium.