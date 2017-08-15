"Карабах" обыграл "Копенгаген" в первом матче отбора Лиги чемпионов

"Карабах" с минимальным счетом обыграл "Копенгаген" (1:0) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный мяч в первом тайме забил 20-летний форвард хозяев Махир Мадатов.
Ответная встреча пройдет 23 августа в Дании.
Лига чемпионов
4-й отборочный раунд
"Карабах" (Азербайджан) – "Копенгаген" (Дания) – 1:0 (1:0)
Гол: Мадатов, 25 (1:0).
Судья: Тальявенто (Италия).
15 августа. Баку. Стадион Tofig Bahramov – Republic Stadium.
Алый Дракон
#сдецтвазакарабах ))
22:11
Dymanomashina
Вперед, Карабах!!
22:02
FINIX
Азербайджан в ЛЧ - это будет круто.
22:01
баламошка
Slim Taller Ну и на кой ляд такие команды в групповом этапе Лиги Чемпионов?!////////////////Уж всяко лучше миллиардных газовых мешков, которые в ЛЧ даже при помощи Еськовых и моря левых пенальти пролезть не могут.
21:32
Slim Taller
Ну и на кой ляд такие команды в групповом этапе Лиги Чемпионов?!
21:23
maximum080
а Карабах то крут, очень команда понравилась, у нас не затерялась бы, думаю за тройку боролиль бы
21:17
Shumi083
Браво мужики!!! Карабах forever!
21:14
Почти
Карабах давно заслужил .У этой команды есть игра . Ричард Альмейда просто гигант там . Отличный футболист. Такого можно в любой клуб из первой десятки (любой) пригласить.Усилит однозначно. Карабвх пройдет . Потому , что сильнее Копенгагена.
21:09
rustov
Карабах с победой!
21:06