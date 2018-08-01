"Карабах" и "Астана" вышли в третий отборочный раунд Лиги чемпионов

"Карабах" дома разгромил "Кукеши" (3:0) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира. Первая встреча между клубами из Азербайджана и Албании завершилась вничью – 0:0.

Также в следующий раунд главного еврокубкового турнира вышла "Астана", по сумме двух игр прошедшая "Мидтьюлланн" (2:1 – дома, 0:0 – на выезде).

В следующем раунде "Карабах" встретится с белорусским БАТЭ, который ранее прошел финский ХИК (0:0 - дома, 2:1 - в гостях). "Астана" сыграет с победителем пары "Динамо" З (Хорватия)/"Хапоэль" Б-Ш (Израиль).

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

"Карабах" (Азербайджан) – "Кукеши" (Албания) – 3:0 (1:0)

Голы: Кинтана, 24 – с пенальти (1:0). Кинтана, 57 – с пенальти (2:0). Деларж, 89 (3:0).

Нереализованный пенальти: Эмегара (Карабах), 53 (вратарь)

Удаление: Алла ("Кукеши"), 52.

Судья: Краловец (Чехия).

1 августа. Баку. Стадион Tofig Bahramov – Republic Stadium.

Первый матч: 0:0

"Мидтьюлланн" (Дания) – "Астана" (Казахстан) – 0:0

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

1 августа. Хернинг. Стадион MCH Arena.

Первый матч: 1:2