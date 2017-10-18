Капитан "Севильи" назвал разгром от "Спартака" несчастным случаем

Капитан "Севильи" Серхио Эскудеро после поражения от "Спартака" (1:5) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов призвал болельщиков продолжать верить в команду. Защитник андалусийцев также отметил, что соперник показал стопроцентную реализацию контратак во втором тайме.

– Это поражение получилось очень неприятным, но не надо переставать верить в нашу команду, – цитирует EFE Эскудеро. – В начале второго тайма мы могли выйти вперед, но не смогли сделать этого. Соперник был эффективен: четыре контратаки – четыре гола. Давайте назовем поражение от "Спартака" несчастным случаем. Мы должны поднять голову и оставаться одним целым.

Напомним, после трех туров "Спартак" занимает 2-е место в группе E, уступая "Ливерпулю" по дополнительным показателям. В 4-м туре столичная команда на выезде сыграет с "Севильей". Матч состоится 1 ноября.

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