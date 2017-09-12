Капитан "Марибора": "Уверен, что забьем "Спартаку"

Капитан "Марибора" Марко Таварес в преддверии матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Спартака" рассказал о том, что его команда хочет показать свой лучший футбол. Футболист уверен, что словенцам удастся отправить мяч в ворота москвичей.

- Уверен, что забьем "Спартаку", - цитирует официальная страница Твиттера УЕФА Тавареса. - Мы хотим показать свой лучший футбол в этом замечательном турнире.

Матч "Марибор" - "Спаратак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.