Капитан "Ливерпуля" от лица команды поддержал раненого болельщика клуба

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон выразил слова поддержки болельщику команды, который в стычке с фанатами "Ромы" получил травму головы. Инцидент произошел вчера за 10 минут до начала первого полуфинального матча Лиги чемпионов между английским и итальянским клубами.
Группа фанатов "Ромы" накинулась на ливерпульцев, в результате чего с травмой головы был госпитализирован 53-летний болельщик-англичанин. Его состояние оценивается как критическое.
– Мысли и молитвы всех игроков сейчас вместе с болельщиком "Ливерпуля", который был доставлен в тяжелом состоянии в больницу после травмы, полученной перед вчерашней игрой, – написал в Твиттере Хендерсон. – Он пришел на футбол, чтобы поддержать нашу команду, и единственное, что сейчас важно для нас, чтобы он восстановился и вернулся к любящей семье. Ты никогда не будешь один.
#YNWA pic.twitter.com/J1L5qVAodo– Jordan Henderson (@JHenderson) 25 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что полиция Ливерпуля арестовала подозреваемых по этому делу двух болельщиков римского клуба. Отметим, что это была не единственная стычка между фанатами "Ромы и Ливерпуля" перед вчерашним матчем.