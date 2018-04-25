Капитан "Ливерпуля" от лица команды поддержал раненого болельщика клуба

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон выразил слова поддержки болельщику команды, который в стычке с фанатами "Ромы" получил травму головы. Инцидент произошел вчера за 10 минут до начала первого полуфинального матча Лиги чемпионов между английским и итальянским клубами.

Группа фанатов "Ромы" накинулась на ливерпульцев, в результате чего с травмой головы был госпитализирован 53-летний болельщик-англичанин. Его состояние оценивается как критическое.

– Мысли и молитвы всех игроков сейчас вместе с болельщиком "Ливерпуля", который был доставлен в тяжелом состоянии в больницу после травмы, полученной перед вчерашней игрой, – написал в Твиттере Хендерсон. – Он пришел на футбол, чтобы поддержать нашу команду, и единственное, что сейчас важно для нас, чтобы он восстановился и вернулся к любящей семье. Ты никогда не будешь один.

Ранее сообщалось, что полиция Ливерпуля арестовала подозреваемых по этому делу двух болельщиков римского клуба. Отметим, что это была не единственная стычка между фанатами "Ромы и Ливерпуля" перед вчерашним матчем.