Капитан "Карабаха": "У нас не было цели набрать очки в Лиге чемпионов"

Капитан "Карабаха" Рашад Садыхов после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" (1:1) отметил, что команда перевыполнила свою задачу. По его словам, сыграть вничью с мадридцами азербайджанцам помогла удача.

- Нужно пересмотреть матч, чтобы что-то сказать о нем, - приводит Azerisport слова Садыхова. - Было большое давление на нас. За игрой с трибун наблюдало 60-70 тысяч человек. Стадион в один момент заполнился. Хотя на предматчевой разминке был пустой. Зашли в раздевалку, вышли на поле – трибуны заполнены. Соперник сразу же начал штурмовать наши ворота. Мы были готовы к такому. Но все равно опасность была. К счастью, постепенно игра "остыла", мы стали контролировать мяч, проводить свои атаки. Можно многое сказать об игре, но я не знаю, что можно сказать сейчас.

- Этот матч можно считать одним из самых тяжелых в вашей карьере?

- Можно. Один из самых тяжелых и, в то же время, самых удачных. Боролись все 90 минут на выезде против такого соперника, как "Атлетико". Было очень тяжело. С Божьей помощью, возвращаемся с хорошим результатом.

- После удаления вы ушли в оборону, соперник увеличил давление.

- После пропущенного мяча мы стали идти вперед. И в этот момент случилось удаление. Так что из-за этого мы вынуждены были отойти в оборону, уповая на контратаки. Но очень тяжело играть против "Атлетико" в меньшинстве.

- В своем дебютном сезоне в ЛЧ вы дважды играете вничью с одним из фаворитов турнира.

- На старте сезона мы не ставили перед собой такие большие цели, чтобы зарабатывать очки в Лиге чемпионов. Я всегда говорил, что нужно думать о предстоящем матче и, по возможности, в каждом матче добывать хороший результат. Начиная от "Самтредиа", заканчивая "Атлетико". У нас нет мыслей, чтобы расслабиться, раз набрали 2 очка. Впереди матч с "Челси" в Баку. Есть время для подготовки. Постараемся и в этой встрече сделать все, что в наших силах.