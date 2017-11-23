Капитан "Карабаха" пожаловался на несправедливое судейство в Лиге чемпионов

Капитан "Карабаха" Рашад Садыгов после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Челси" (0:4) отметил, что не заслуживал удаления в этой игре. По его словам, действия арбитра были направлены против азербайджанцев.

– До удаления все было отлично. Мы контролировали игру, - приводит Azerisport слова Садыгова. - Но в один момент все изменилось.

– Что сказали арбитру, когда он показал вам красную?

– Сказал ему, что ничего такого не было, это не тянуло на прямую красную. Мы ведь оба в том эпизоде шли на мяч. Ладно, пенальти еще понять можно. Но за что красную показывать? Это было тяжело для команды. Затем еще на "точку" показал в эпизоде с Гараевым. Раз за такое ставят пенальти, то нужно за любое нарушение показывать красную. Такой пенальти бывает? Там вообще не было 11-метрового.

– Согласны, что "Карабах" стал невезучей командой?

– В еврокубках судьи против нас всегда выбирают жесткую позицию. В отношении нас было много несправедливости. В матче с "Челси" второго пенальти просто не было. За последние лет десять ни разу не видел, чтобы за такое назначали 11-метровый.