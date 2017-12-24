Капелло назвал лучшего игрока, которого когда-либо тренировал

Бывший главный тренер сборной России, экс-наставник "Милана" и "Реала" Фабио Капелло считает форварда Роналдо лучшим игроком, с которым ему приходилось иметь дело. Напомним, итальянский специалист и бразильский нападающий вместе работали в мадридском клубе в период с 2006 по 2007 год.

- Лучший игрок, которого мне доводилось тренировать, - это Роналдо, - цитирует GianlucaDiMarzio Капелло. - Это даже несмотря на то, что мне пришлось продать его, чтобы выиграть чемпионат Испании с "Реалом". Он весил 96 кг. Я спросил у него, сколько он весил во время чемпионата мира-2002. Он ответил, что 84 кг.

Отметим, что данную цитату Капелло уже произносил не один раз. Итальянец ранее также указывал на проблемы Роналдо с весом.

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