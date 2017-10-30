Канте может сыграть против "Ромы"

Полузащитник "Челси" Н`Голо Канте провел тренировку с командой перед вылетом на матч группового турнира Лиги чемпионов с "Ромой", сообщает официальный сайт "синих". Хавбек получил травму в расположении сборной Франции в начале октября и пропустил последние пять матчей на клубном уровне.

- Он может быть готов, – сказал главный тренер "Челси" Антонио Конте. –Я хочу быть уверен, что он готов. Я надеюсь, что смогу рассчитывать на него в этой игре, но я предпочитаю не рисковать в таких случаях. Если он будет готов, то сыграет.

Напомним, матч "Рома" – "Челси" состоится 31 октября. Начало игры – 22.45 по московскому времени.