Канчельскис дал прогноз на финал Лиги чемпионов

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в интервью "СЭ" дал прогноз на финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом".

– Ваш прогноз на финал?

– Основное и дополнительное время завершится результативной ничьей. 2:2 или 3:3. А в серии пенальти, надеюсь, "Ливерпуль" окажется удачливее.

– И вы опять будете в порядке?

– Да я всегда буду в порядке. Даже если "Реал" возьмет очередной титул. Как говорится, главное, чтобы костюмчик сидел. (Виталий АЙРАПЕТОВ)



Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".

Полная версия интервью Андрея Канчельскиса - здесь