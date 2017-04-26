Камиль Глик: "Монако" может выйти в финал Лиги чемпионов"

Защитник "Монако" Камиль Глик отметил, что в 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" его команде придется тяжело. Поляк подчеркнул, что все клубы, участвовавшие в турнире, мечтали сыграть против монегасков, но в итоге они покинули Лигу чемпионов раньше "Монако".

– Будет тяжело, но на нас не оказывается никакого давления, – цитирует Tuttosport Глика. – Думаю, каждый в Лиге чемпионов хотел играть именно против "Монако", но посмотрите, мы в полуфинале турнира. И я считаю, что мы можем вновь всех удивить и выйти в финал.

Сейчас мы не думаем о матчах с "Ювентусом", поскольку впереди важные матчи чемпионата Франции. Мы будем стараться побеждать во всех оставшихся матчах, в том числе и против "Ювентуса". Но пока об этом рано говорить.