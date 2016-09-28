Камиль Глик: "Гол в ворота "Байера" - один из лучших в карьере"

Защитник "Монако" Камиль Глик назвал свой гол в воротам "Байера" в матче 2-го тура Лиги чемпионов одним из лучших в карьере. Также он отметил, что в футболе важнее команда, а не отдельные футболисты.

- Я очень рад, это был мой первый гол в Лиге чемпионов, - цитирует L'Equipe Глика. - Благодаря ему "Монако" избежал поражения, что очень важно. Нам было трудно играть против "Байера", но это Лига чемпионов. Мы играли против очень физически сильной команды. Сейчас "Монако" проводит матчи каждые три дня, поэтому результат очень важен, даже если уровень футбола иногда не так хорош.

- Первое место в группе - хорошее предзнаменование?

- Мы лидеры, но турнир лишь в самом начале и сыграно всего два матча. Тем не менее, игроки "Монако" довольны хорошим стартом, но в субботу нас ждет еще один важный матч против "Метца".

- Что скажете о своем голе "Байеру"?

- Я еще даже не видел по телевизору его. Это были последние несколько секунд в матче, я увидел мяч и мне не оставалось больше ничего, как ударить по воротам. Это один из самых красивых голов, которые я забивал. Однако футбол - командный вид спорта, поэтому ошибочно делать акцент на отдельных игроках.