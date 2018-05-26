Камбьяссо и Макманаман сделали прогноз на финал Лиги чемпионов

Бывший полузащитник "Реала" Эстебан Камбьяссо и экс-хавбек "Ливерпуля" Стив Макманаман сделали прогноз на финал Лиги чемпионов. Первый уверен в победе мадридцев со счетом 3:1, а второй верит в успех "красных" со счетом 3:2.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".