Кальехон, Мертенс, Инсинье - в атаке "Наполи" на матч с "Ман Сити"

Стали известны составы "Наполи" и "Манчестер Сити" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В атаке хозяев появятся Хосе Кальехон, Дрис Мертенс и Лоренсо Инсинье. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Наполи": Рейна - Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам - Аллан, Жоржинью, Хамшик - Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Запасные - Сепе, Маджо, Зелиньски, Кирикеш, Рог, Унас, Диавара.

"Манчестер Сити": Эдерсон - Данилу, Стоунс, Отаменди, Делф - Фернандинью, Де Брейне - Стерлинг, Гюндоган, Сане - Агуэро.

Запасные - Браво, Уокер, Мангала, Б. Сильва, Д. Сильва, Жезус, Туре.

Матч "Наполи" - "Манчестер Сити" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.