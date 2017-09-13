Как забил Самедов. Разбор гола "Спартака"

"СЭ" разбирает ключевой момент матча Лиги чемпионов "Марибор" – "Спартак". Полузащитник гостей Александр Самедов открыл счет на 59-й минуте.

Первый гол "Спартака" был забит после того, как в затяжной атаке возникла сутолока на линии штрафной, и Промес, не найдя ходов в сторону ворот, откинул мяч назад на Фернанду. Тот быстро подработал мяч под удар и, не дожидаясь, пока в борьбу вступит Врховец, пробил в нижний угол. Ханданович дотянулся до мяча, но на добивание первым успел реактивный Самедов – и его удар в ближний верхний угол отразить было уже почти невозможно. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

59-я минута. Гол Самедова.

59-я минута. Гол Самедова.

59-я минута. Гол Самедова.

59-я минута. Гол Самедова.

59-я минута. Гол Самедова.

Трансляция матча "Марибор" - "Спартак"