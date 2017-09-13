Как забил Самедов. Разбор гола "Спартака"

"СЭ" разбирает ключевой момент матча Лиги чемпионов "Марибор" – "Спартак". Полузащитник гостей Александр Самедов открыл счет на 59-й минуте.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #ЛигаЧемпионов. Группа E. 1-й тур. #МариборСпартак 0:1 59' Александр Самедов pic.twitter.com/e3hsmyElTY– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 сентября 2017 г.
Первый гол "Спартака" был забит после того, как в затяжной атаке возникла сутолока на линии штрафной, и Промес, не найдя ходов в сторону ворот, откинул мяч назад на Фернанду. Тот быстро подработал мяч под удар и, не дожидаясь, пока в борьбу вступит Врховец, пробил в нижний угол. Ханданович дотянулся до мяча, но на добивание первым успел реактивный Самедов – и его удар в ближний верхний угол отразить было уже почти невозможно. (Евгений ЗЫРЯНКИН)
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.