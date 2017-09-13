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23:11 | Футбол — Лига чемпионов

Как забил Самедов. Разбор гола "Спартака"

59-я минута. Гол Самедова. 59-я минута. Гол Самедова. 59-я минута. Гол Самедова. 59-я минута. Гол Самедова. 59-я минута. Гол Самедова. 59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.

"СЭ" разбирает ключевой момент матча Лиги чемпионов "Марибор""Спартак". Полузащитник гостей Александр Самедов открыл счет на 59-й минуте.

Первый гол "Спартака" был забит после того, как в затяжной атаке возникла сутолока на линии штрафной, и Промес, не найдя ходов в сторону ворот, откинул мяч назад на Фернанду. Тот быстро подработал мяч под удар и, не дожидаясь, пока в борьбу вступит Врховец, пробил в нижний угол. Ханданович дотянулся до мяча, но на добивание первым успел реактивный Самедов – и его удар в ближний верхний угол отразить было уже почти невозможно. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.

Трансляция матча "Марибор" - "Спартак"

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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