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Как "Спартаку" выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

Вчера. Тарасовка. Тренировка "Спартака" перед матчем с "Марибором". Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Вчера. Тарасовка. Тренировка "Спартака" перед матчем с "Марибором". Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

"СЭ" приводит расклады в группе Е Лиги чемпионов

 

И

В

Н

П

М

О

1. Ливерпуль

4

2

2

0

13-3

8

2. Севилья

4

2

1

1

8-8

7

3. Спартак

4

1

2

1

8-5

5

4. Марибор

4

0

1

3

1-14

1

21 ноября. Спартак – Марибор, Севилья – Ливерпуль.
6 декабря. Марибор – Севилья, Ливерпуль – Спартак.

"Спартак" выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если:
– наберет шесть очков, победив в двух оставшихся матчах;
– наберет четыре очка (победа над "Марибором" и ничья с "Ливерпулем" – 2:2 и результативнее), "Севилья" при этом победит "Ливерпуль". Красно-белые опередят англичан за счет большего количества голов на выезде;
– наберет четыре очка (победа над "Марибором" и ничья с "Ливерпулем" – 1:1) и будет иметь лучшую разность мячей по сравнению с британцами, проигравшими еще и "Севилье";
– наберет четыре очка (победа над "Ливерпулем" и ничья с "Марибором"), а "Севилья" дважды сыграет вничью – красно-белые займут первое место, имея семь очков в играх с прямыми конкурентами – "Ливерпулем" и "Севильей";
– наберет четыре очка, а "Севилья" ни разу не победит – при равенстве очков с испанцами красно-белые будут выше за счет лучшей разницы мячей в личных встречах (5:1 и 1:2);
– обыграет "Ливерпуль", который уступит еще и "Севилье". Результат матча с "Марибором" в таком случае не важен;
– наберет три очка, а "Севилья" – меньше двух;
– дважды сыграет вничью, а "Севилья" потерпит два поражения;

– "Спартак" закончит выступление в еврокубках, если: 
– потерпит два поражения, а "Марибор" не проиграет "Севилье", в этом случае словенцы будут выше за счет победы в личной встрече;
– сыграет вничью с "Ливерпулем", а "Марибор" одержит две победы.

В остальных случаях "Спартак" попадет в 1/16 финала Лиги Европы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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