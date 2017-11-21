Как "Спартаку" выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Ливерпуль
|
4
|
2
|
2
|
0
|
13-3
|
8
|
2. Севилья
|
4
|
2
|
1
|
1
|
8-8
|
7
|
3. Спартак
|
4
|
1
|
2
|
1
|
8-5
|
5
|
4. Марибор
|
4
|
0
|
1
|
3
|
1-14
|
1
21 ноября. Спартак – Марибор, Севилья – Ливерпуль.
6 декабря. Марибор – Севилья, Ливерпуль – Спартак.
"Спартак" выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если:
– наберет шесть очков, победив в двух оставшихся матчах;
– наберет четыре очка (победа над "Марибором" и ничья с "Ливерпулем" – 2:2 и результативнее), "Севилья" при этом победит "Ливерпуль". Красно-белые опередят англичан за счет большего количества голов на выезде;
– наберет четыре очка (победа над "Марибором" и ничья с "Ливерпулем" – 1:1) и будет иметь лучшую разность мячей по сравнению с британцами, проигравшими еще и "Севилье";
– наберет четыре очка (победа над "Ливерпулем" и ничья с "Марибором"), а "Севилья" дважды сыграет вничью – красно-белые займут первое место, имея семь очков в играх с прямыми конкурентами – "Ливерпулем" и "Севильей";
– наберет четыре очка, а "Севилья" ни разу не победит – при равенстве очков с испанцами красно-белые будут выше за счет лучшей разницы мячей в личных встречах (5:1 и 1:2);
– обыграет "Ливерпуль", который уступит еще и "Севилье". Результат матча с "Марибором" в таком случае не важен;
– наберет три очка, а "Севилья" – меньше двух;
– дважды сыграет вничью, а "Севилья" потерпит два поражения;
– "Спартак" закончит выступление в еврокубках, если:
– потерпит два поражения, а "Марибор" не проиграет "Севилье", в этом случае словенцы будут выше за счет победы в личной встрече;
– сыграет вничью с "Ливерпулем", а "Марибор" одержит две победы.
В остальных случаях "Спартак" попадет в 1/16 финала Лиги Европы.