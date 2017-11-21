Как "Спартаку" выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

"СЭ" приводит расклады в группе Е Лиги чемпионов

И В Н П М О 1. Ливерпуль 4 2 2 0 13-3 8 2. Севилья 4 2 1 1 8-8 7 3. Спартак 4 1 2 1 8-5 5 4. Марибор 4 0 1 3 1-14 1

21 ноября. Спартак – Марибор, Севилья – Ливерпуль.

6 декабря. Марибор – Севилья, Ливерпуль – Спартак.

"Спартак" выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если:

– наберет шесть очков, победив в двух оставшихся матчах;

– наберет четыре очка (победа над "Марибором" и ничья с "Ливерпулем" – 2:2 и результативнее), "Севилья" при этом победит "Ливерпуль". Красно-белые опередят англичан за счет большего количества голов на выезде;

– наберет четыре очка (победа над "Марибором" и ничья с "Ливерпулем" – 1:1) и будет иметь лучшую разность мячей по сравнению с британцами, проигравшими еще и "Севилье";

– наберет четыре очка (победа над "Ливерпулем" и ничья с "Марибором"), а "Севилья" дважды сыграет вничью – красно-белые займут первое место, имея семь очков в играх с прямыми конкурентами – "Ливерпулем" и "Севильей";

– наберет четыре очка, а "Севилья" ни разу не победит – при равенстве очков с испанцами красно-белые будут выше за счет лучшей разницы мячей в личных встречах (5:1 и 1:2);

– обыграет "Ливерпуль", который уступит еще и "Севилье". Результат матча с "Марибором" в таком случае не важен;

– наберет три очка, а "Севилья" – меньше двух;

– дважды сыграет вничью, а "Севилья" потерпит два поражения;

– "Спартак" закончит выступление в еврокубках, если:

– потерпит два поражения, а "Марибор" не проиграет "Севилье", в этом случае словенцы будут выше за счет победы в личной встрече;

– сыграет вничью с "Ливерпулем", а "Марибор" одержит две победы.

В остальных случаях "Спартак" попадет в 1/16 финала Лиги Европы.