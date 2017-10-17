Как "Спартак" забил "Севилье". Видео

Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН разбирает гол "Спартака" в ворота "Севильи" в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На 18-й минуте счет открыл Квинси Промес

"Спартаку" удалось провести реактивную контратаку, главным действующим лицом в которой стали Ещенко и Промес. Защитник после подачи углового выбил мяч головой за пределы штрафной. На подборе игроки "Севильи" явно зазевались - и мяч подхватил Самедов. Хавбек сыграл в стенку с Промесом и помчался по правому флангу. Параллельными курсами к воротам гостей мчались Ещенко и Промес. Дойдя до последней трети поля, Самедов выполнил подачу, но мяч попал в Лангле и отскочил к забежавшему вперед Ещенко. Тот нацеленно навесил вдоль ворот на набегавшего Промеса, Кьер не успел на бегу просчитать траекторию и не дотянулся до мяча, а Рико застрял на линии, и Промес загнал мяч головой в сетку.