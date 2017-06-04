Как минимум 400 человек пострадали в Турине во время просмотра финала Лиги чемпионов

Стали известны новые подробности инцидента в Турине во время просмотра финала Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" (1:4). Как сообщает Football Italia примерно через час после инцидента, пострадали как минимум 400 человек, два из которых (молодая женщина и четырехлетний ребенок) – серьезно, кроме того потерялся трехлетний ребенок.

Болельщики "Старой синьоры" пострадали в давке на площади "Сан Карло", а также после падения на стекло – многие обратились за помощью к врачам из-за порезов.

Напомним, что после третьего гола мадридцев в толпе взорвалась петарда, что привело к панике среди собравшихся, которые приняли это за взрыв бомбы.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"