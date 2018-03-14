Как играет Погба в самый ответственный момент матча. Видео

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Севилье" со счетом 1:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме на поле появился полузащитник Поль Погба. Француз при итоговом результате за считанные минуты до конца встречи решил поводиться на своей половине поля и сделать неточную передачу.
Напомним, что по итогам двух игр (первый матч - 0:0), английский клуб выбыл из розыгрыша турнира.
Paul Pogba 👀🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #Pogba pic.twitter.com/3izugZ6vWn– Joey (@Joeyy_93_) 13 марта 2018 г.
karamossi
Вы там совсем стыд потеряли? уже в СЭ и лигу Европы от Лигу Чемпионов отличить не могут? ну ну.. поздравляю,очередное дно пробили!
01:29
баламошка
Технично.
01:16