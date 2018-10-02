Как ЦСКА сыграет с "Реалом". Мнение Грушевского

Известный актер болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился своими ожиданиями от игры 2-го тура Лиги чемпионов, в которой армейцы сегодня примут "Реал". Игра состоится сегодня на стадионе "Лужники".

- Согласны с тем, что сейчас самое подходящее время для встречи с мадридцами?

- Безусловно, с уходом Роналду и Зидана, "Реал" встал на путь серьезной системной перестройки своего футбола. И так сложилось, что перед матчем с ЦСКА испанцы лишились одного за другим своих ведущих исполнителей (Бэйл и Марселу травмированы, Иско перенес операцию по удалению аппендицита, а Серхио Рамос предоставлен отдых – Прим. "СЭ"). Это небольшой козырь для москвичей. Мы, конечно, можем сказать, что и армейцы лишились нескольких людей, причем по игровым позициям, "скопированы" потери "Реала. Могу лишь надеяться на то, что наша молодежь, которая сейчас составляет основу коллектива, не испугается большой ответственности и не будет скована громким именем соперника. Можно еще вкраплять дополнительные микрофакторы. Якобы этот стадион для испанских футболистов "Реала" несет нехорошие воспоминания в связи с поражением в 1/4 финала чемпионата мира от России. Модрич может взгрустнуть от того, что лишился в "Лужниках" золота ЧМ, но это скорее лирическое отступление, а не истинная фактура предстоящей встречи. Все равно для любого адекватного человека "Реал" - фаворит, но это не значит, что он будет играть как фаворит. ЦСКА в первую очередь должен разобраться с Модричем, хавбеком фантастического уровня.

- Но на каждого Модрича есть свой Влашич, не так ли?

- Да-да-да. Мадридский хорват всем все уже доказал, а Влашичу еще только предстоит о себе заявить, и это наше существенное преимущество. Если более серьезно, то конечно, определенный пиетет к этой команде должен присутствовать всегда, независимо от того в оптимальном составе она выходит на поле или с потерями. Даже такой "Реал" может считаться безоговорочным фаворитом во всех турнирах, но надо постараться не испугаться его сегодня вечером.

- Не страшно за оборону ЦСКА, которая иногда в РПЛ допускает детские ляпы?

- Но при этом армейцы одна из наименее пропускающих команд в РПЛ. Мне нравится, как от матча к матчу прибавляет Никита Чернов, надеюсь, против "Реала" он будет чувствовать себя уверенно. Очень собранно и нагло действует Бекао. Ему без разницы против кого выходить - "Реала", "Манчестер Юнайтед" или "Баварии". Конечно, ошибки могут быть, это неизбежно. Помним первый тайм против "Виктории" (в Лиге чемпионов - 2:2 - Прим. "СЭ"): мы там достаточно много позволяли сопернику и пропустили два мяча. Мадридцы получив такую фору, не отпустят соперника. Если ЦСКА сыграет в свой самый-самый лучший футбол, то тем самым может подравнять свои шансы против "Реала".

- Как закончится матч?

- Не то, чтобы у меня трусливые настроения, но если ЦСКА получится сделать ничью, буду считать, что вечер удался. (Арман Мкртчян)

ЦСКА - "Реал": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 2 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)