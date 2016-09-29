17:30 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Как банан попал на поле в матче
"Ростов" – ПСВ

Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - ПСВ - 2:2. Банан на поле. Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - ПСВ - 2:2. За секунды до гола Дмитрия Полоза. Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - ПСВ - 2:2. После гола на поле появляется банан. Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - ПСВ - 2:2. Банан пролежал на поле на протяжении всей первой половины встречи. Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - ПСВ - 2:2. Во втором тайме банан с газона убрали.
Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - ПСВ - 2:2. Банан на поле.
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Как уже сообщалось ранее, в ходе вчерашнего матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ростовом" и ПСВ (2:2) на поле оказался банан. "СЭ" выяснил, когда на поле стадиона "Олимп-2" оказался посторонний предмет.

Как заявил исполнительный директор Европейской организации "Футбол против расизма" (FARE) Пиар Пауэр, банан попал на газон на 8-й минуте матча. Изучив трансляцию, стало очевидно, что он действительно оказался на траве в промежутке между 7-й и 9-й минутами игры. Возможно, банан кинул на поле кто-то от радости после гола Дмитрия Полоза, который он забил как раз на 8-й минуте.

Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "ПСВ" - 2:2. За секунды до гола Дмитрия Полоза.
Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - ПСВ - 2:2. За секунды до гола Дмитрия Полоза.
Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "ПСВ" - 2:2. После гола на поле появляется банан.
Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - ПСВ - 2:2. После гола на поле появляется банан.
Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "ПСВ" - 2:2. Банан пролежал на поле на протяжении всей первой половины встречи.
Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - ПСВ - 2:2. Банан пролежал на поле на протяжении всей первой половины встречи.
Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "ПСВ" - 2:2. Во втором тайме банан с газона убрали.
Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - ПСВ - 2:2. Во втором тайме банан с газона убрали.

Никита Симонян: "Бросок банана на поле? Надо строго наказать этого псевдоболельщика" //
Виталий Мутко: "Банан? Давайте разберемся сначала" //
Инцидент с бананом на матче "Ростов" – ПСВ не отражен в рапорте делегата УЕФА //
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Вячеслав Колосков: "Банан на матче "Ростов" – ПСВ будет стоить нам дорого"

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КОММЕНТАРИИ (10)
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199

Сейчас наши, раздувая этот эпизод,сами напросятся на санкции.

19:03

RSI

В протоколе матча на матче "Ростов" - ПСВ и в рапорте делегата УЕФА про банан (или предмет похожий на него) не написали, ну и славно. Тут дело в том, что властям Ростова и области - владельцам клуба и организатором подготовки к ЧМ - нужно искоренить эту заразу на корню, а для этого нужно вычислить по видеосьемке было ли бананометание или нет, и если вдруг было - показательно казнить провокатора.

19:02

RSI

igorvasilevich И что такого кожура от банана попала на поле. нужно тогда негром садить за кидание белой туалетной бумаги. Мир с ума сходит. Да и мог болельщик ЦСКА кинуть или ПСВ. - - - ))) С фанатского сектора Ростова)))))))

18:54

igorvasilevich

И что такого кожура от банана попала на поле. нужно тогда негром садить за кидание белой туалетной бумаги. Мир с ума сходит. Да и мог болельщик ЦСКА кинуть или ПСВ.

18:53

Владимир 3107

Brodyaga, Жалко мозг не растет? Сочувствую. А насчёт скандала, кто его раздул, тот и в первую очередь поспешит предпринять карательные санкции.

18:48

SIZ170

..... у Лусиано Нарсингха из кармана выпал))))

18:46

Владимир 3107

На снимке с бананом показаны судья и Миха Мевля. Они и скажут что это было, банан или муляж оставшийся после перфоменса.

18:44

Brodyaga

Владимир 3107 " Это не банан был, а часть муляжа (пластика или бумаги) использованного при театральном представлении перед матчем. Ветром этот муляж вынесло на поле. Банан бы заметили судьи на линии и судья в поле, и конечно об этом сделали отметку в протоколе матча. А наши российские придурки из СМИ решили раздуть вокруг этого скандал с вымышленным бананом в преддверии матча ЦСКА в Ростове чтобы дисквалифицировать стадион на этот матч. Вот откуда ноги растут!" Жалко мозг не растет. Допустим это банан, тогда штрафовать будет УЕФА на матчи ЛЧ, при чем здесь внутренней чемпионат?

18:43

Владимир 3107

Это не банан был, а часть муляжа (пластика или бумаги) использованного при театральном представлении перед матчем. Ветром этот муляж вынесло на поле. Банан бы заметили судьи на линии и судья в поле, и конечно об этом сделали отметку в протоколе матча. А наши российские придурки из СМИ решили раздуть вокруг этого скандал с вымышленным бананом в преддверии матча ЦСКА в Ростове чтобы дисквалифицировать стадион на этот матч. Вот откуда ноги растут!

18:38

RSI

Место где лежал банан (или предмет похожий на него) указано у южной трибуны - как раз у фанатского сектора на ней, то есть если и бросили, то только оттуда. С восточной бросить не могли, так как два сектора на востоке примыкающие к этому месту были пустыми из-за санкций за матч с Аяксом. Я не поверю, что не велась видеосьемка фанатского сектора, так что вычислить бананометателя дело техники. И вкатить ему финансовые издержки, вот и был бы пример для любителей фруктов)

18:36

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