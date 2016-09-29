Как уже сообщалось ранее, в ходе вчерашнего матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ростовом" и ПСВ (2:2) на поле оказался банан. "СЭ" выяснил, когда на поле стадиона "Олимп-2" оказался посторонний предмет.

Как заявил исполнительный директор Европейской организации "Футбол против расизма" (FARE) Пиар Пауэр, банан попал на газон на 8-й минуте матча. Изучив трансляцию, стало очевидно, что он действительно оказался на траве в промежутке между 7-й и 9-й минутами игры. Возможно, банан кинул на поле кто-то от радости после гола Дмитрия Полоза, который он забил как раз на 8-й минуте.

Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - ПСВ - 2:2. За секунды до гола Дмитрия Полоза.

Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - ПСВ - 2:2. После гола на поле появляется банан.

Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - ПСВ - 2:2. Банан пролежал на поле на протяжении всей первой половины встречи.

Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - ПСВ - 2:2. Во втором тайме банан с газона убрали.

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