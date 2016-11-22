Кагава – автор второго самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава отличился на 17-й и 18-й минутах матча группового турнира Лиги чемпионов с "Легией". Этот дубль стал вторым самым быстрым в истории еврокубка – для того, чтобы забить два гола, японцу понадобилось 77 секунд.

Рекорд принадлежит форварду "Реала" Гарету Бэйлу. Валлиец еще в бытность игроком "Тоттенхэма" дважды забил в поединке с "Интером" в 2010 году с разницей в 76 секунд. На третьем месте – легенда голландского футбола Марко ван Бастен. Он оформил дубль в игре с "Гетеборгом" в 1992 году за 82 секунды.

Трансляция матча "Боруссия" - "Легия"